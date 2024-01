Rei Frederik 10º da Dinamarca assume o trono após mãe abdicar

Apoie o 247

Reuters - O rei Fredreik 10º da Dinamarca subiu ao trono neste domingo (14), depois que sua mãe, a rainha Margrethe 2ª, que abdicou formalmente após 52 anos como monarca, com grandes multidões reunidas na capital do país para testemunhar a história.

Aos 83 anos, Margrethe surpreendeu a nação na véspera de Ano Novo ao anunciar que planejava se tornar a primeira monarca dinamarquesa em quase 900 anos a renunciar voluntariamente ao trono.

A sucessão foi formalizada no momento em que Margrethe assinou a declaração de abdicação durante uma reunião do Conselho de Estado no Parlamento, informou o palácio real. A Dinamarca, uma das monarquias mais antigas do mundo, não tem coroação.

A reunião contou com a presença de representantes do governo, Margrethe, Frederik, que tem 55 anos, sua esposa australiana Mary, que agora é rainha, e seu filho mais velho, Christian, o mais novo herdeiro do trono.

Sob um frio congelante, dezenas de milhares de pessoas de toda a Dinamarca se dirigiram até a capital para testemunhar os acontecimentos, num sinal da enorme popularidade de que a monarquia desfruta no país de quase seis milhões de habitantes. “Viemos aqui hoje porque a história está sendo feita diante de nossos olhos. Tínhamos que estar aqui”, disse Soren Kristian Bisgaard, de 30 anos, piloto.

