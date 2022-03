Novo selo postal ucraniano faz homenagem a soldados que xingaram tripulação russa

Na imagem, um soldado armado aponta o dedo do meio a um navio em alto mar. A imagem é uma referência ao episódio ocorrido na Ilha Zmiinyi no último dia 24 edit

247 - O governo ucraniano resolveu homenagear seus soldados com um selo postal em que faz referência ao xingamento que os militares fizeram à tripulação de um navio de guerra russo. Na imagem, um soldado armado aponta o dedo do meio a um navio em alto mar.

Em sua conta no Twitter, a ministra de Relações Exteriores da Ucrânia, Emine Dzheppar, explicou que a imagem é uma referência ao episódio ocorrido na Ilha Zmiinyi no último dia 24. Na ocasião, circulou um áudio identificado como uma conversa entre as forças ucranianas e russas.

"Este é um navio de guerra russo. Proponho que vocês deponham suas armas e se rendam para evitar derramamento de sangue e vítimas desnecessárias. Caso contrário, vocês serão bombardeados", teriam dito os russos.

"Navio de guerra russo, vá se f….", supostamente responde o lado ucraniano. A partir daí, segundo a versão da Ucrânia, os russos teriam iniciado o ataque.

