Novo sistema econômico global está em desenvolvimento, diz economista

Jornal GGN - Um novo sistema econômico e monetário deve reduzir a influência do dólar norte-americano nas negociações globais, ao viabilizar uma associação entre a China e os países que integram a União Econômica Euroasiática (EAEU) – entre eles a Rússia.

O economista russo Sergey Glazyev, considerado um dos economistas mais influentes do mundo, é uma das cabeças pensantes por trás dessa estratégia, que tende a ser uma opção ao chamado consenso de Washington.

Glazyev é integrante da Academia Russa de Ciências, foi assessor do Kremlin de 2012 a 2019 e comandou o portfólio de Moscou como Ministro Encarregado da Integração e Macroeconomia da EAEU.

Em uma extensa entrevista ao jornalista Pepe Escobar no site The Cradle, Glazyev explica que a elite norte-americana “jogou seu último ‘trunfo’ na guerra híbrida contra a Rússia” ao restringir o acesso às reservas cambiais mantidas em bancos centrais ocidentais e instituições regulatórias fora da Rússia, o que comprometeu o papel do dólar, do euro e da libra nas reservas globais.

