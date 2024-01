Novo terremoto de magnitude 6 atinge o Japão

Apoie o 247

247 - Um novo terremoto de magnitude 6 estremeceu o centro do Japão nesta terça-feira (9), conforme relatado pela agência meteorológica nacional. Não foi emitido nenhum alerta de tsunami em decorrência desse abalo, destaca a AFP.

O epicentro do tremor foi localizado ao largo da costa do Mar do Japão, atingindo a mesma região afetada pelo sismo ocorrido no dia de Ano Novo, que resultou em mais de 200 pessoas desaparecidas, 94 mortos e danos substanciais.

Apesar de o Japão enfrentar centenas de terremotos anualmente, seus padrões rigorosos de construção, vigentes há mais de quatro décadas, geralmente evitam danos significativos. No entanto, a ocorrência recente desses abalos sísmicos aumentou a preocupação e a angústia entre a população, enquanto as autoridades locais continuam a busca por mais de 100 pessoas ainda desaparecidas.

