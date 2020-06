Novo vírus identificado em porcos pode gerar nova pandemia, dizem cientistas chineses

247 - Pesquisadores chineses anunciaram a descoberta de mais um vírus com potencial pandêmico: o vírus suíno da gripe. O vírus é uma variedade do influenza suíno e foi encontrado numa pesquisa que fez testes em 338 trabalhadores da indústria de carne na China.

Os cientistas frisam que a contenção deste novo vírus requer medidas "urgentes”.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “o grupo, liderado por Honglei Sun, da Universidade Agricultural da China, publicou uma descrição do vírus na revista científica "PNAS", da Academia Nacional de Ciências dos EUA. Classificado num estudo com a sigla "G4 EA" (genótipo 4 da variedade Eurásia/aviária), o vírus é um derivado do H1N1, grupo de vírus do qual um outro subtipo causou a pandemia de gripe de 2009, que matou cerca de 250 mil pessoas no mundo.”

A matéria ainda informa que “um dos aspectos preocupantes do novo vírus, de nome provisório "G4 EA H1N1", afirmam os cientistas, é que ele já parece ter alta capacidade de infectar humanos, algo que surgiu de várias evidências. Primeiro, o vírus tem estrutura biomolecular parecida com a variedade que causou a pandemia de 2009. Segundo, ele infectou bem células humanas cultivadas em laboratório. Terceiro, ele infectou bem furões, mamíferos que tem padrão de vulnerabilidade similar ao humano. E, por último, exames de anticorpos feitos em trabalhadores da indústria da carne suína mostraram que vários deles já haviam sido infectados pelo vírus.”

