Novos contágios por coronavírus na China volta a cair

247 - Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China do país asiático, o país registrou 15 novos casos de infecção por coronavírus nas últimas 24 horas, nove a menos que no boletim do dia anterior.

A comissão informou que o SARS-CoV-2 causou 11 novas mortes, metade das ocorridas na véspera.

Nas últimas 24 horas, 1.318 pessoas tiveram alta do hospital, elevando o número de pessoas curadas para 62.793.

Ainda segundo a comissão, 677.243 pessoas que estiveram em contato próximo com os infectados foram monitoradas clinicamente, das quais 13.701 permanecem em observação.

A informação é da agência EFE.