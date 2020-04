Número de casos confirmados de coronavírus excede 2 milhões no mundo

Número foi alcançado na noite desta segunda-feira 13, informa o levantamento diário da Universidade Johns Hopkins. O relatório inclui ainda 119.483 mortes e 448.655 pessoas recuperadas no planeta edit

Sputnik - O número de casos do novo coronavírus no mundo excedeu os dois milhões de casos confirmados até o momento, informou o levantamento diário da Universidade Johns Hopkins, localizada na cidade de Baltimore, no estado americano de Maryland.

Na noite desta segunda-feira (13), o número de casos confirmados da COVID-19 em todo o planeta aumentou para 2.019.320, de acordo com o Centro de Recursos Coronavírus da universidade norte-americana.

O levantamento inclui ainda um total de 119.483 mortes e 448.655 pessoas recuperadas.

No momento, os países mais afetados pela pandemia são Estados Unidos , Espanha, Itália, França e Alemanha, indica o centro universitário.

Desde 11 de março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica a COVID-19, detectada na cidade chinesa de Wuhan, capital da província de Hubei, como uma pandemia no final de 2019.

