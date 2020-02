Número de casos de coronavírus na China vai a 59,8 mil; mortes somam 1,3 mil

O crescimento no número de registros está ligado à mudança na metodologia: agora, são aceitos relatórios clínicos dos sintomas para enquadrar o paciente como caso suspeito. edit

247 - O número de casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, subiu na China para 59,8 mil, de acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira (13). No levantamento anterior, de quarta-feira, eram 44,7 mil – aumento de 33,87%. A informação é do Portal G1.

O crescimento no número de registros está ligado à mudança na metodologia: os relatos apontam que na nova metodologia a análise dos médicos em consultório está contando com apoio de exames de imagem (como radiografia e tomografia), cujos resultados ficam prontos mais rapidamente. Antes, era necessário esperar o resultado de um exame de RNA (ácido ribonucleico) para comprovar a infecção por Covid-19 (leia mais abaixo).