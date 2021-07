Número de membros do Partido Comunista da China ultrapassa 95 milhões

No momento em que celebra o centenário de sua fundação, o Partido Comunista da China conta com mais de 95 milhões de membros edit

Rádio Internacional da China - O Partido Comunista da China (PCCh) tinha 95,148 milhões de membros até 5 de junho, anunciou nesta quarta-feira o Departamento de Organização do Comitê Central do PCCh.

O número de membros é 3,5% maior que o número relatado no fim de 2019 e aproximadamente 20 vezes mais que em 1949, quando a República Popular da China (RPC) foi fundada, revelou o departamento em um relatório divulgado antes do centenário do PCCh em 1º de julho.

Em 1921, quando foi fundado, o PCCh tinha mais de 50 membros.

Aproximadamente 2,31 milhões de pessoas aderiram ao PCCh no primeiro semestre deste ano.

"O aumento contínuo de membros mostrou a forte vitalidade do Partido e a prosperidade da causa do Partido", aponta o comunicado.

O número de organizações de base do Partido aumentou de 195 mil quando a RPC foi fundada para 4,86 milhões, um aumento de cerca de 24 vezes, de acordo com o departamento.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.