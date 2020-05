Número de mortes diárias por vírus na Itália volta a subir

Ao todo, 79.914 pessoas estão recuperadas do novo coronavírus, sendo que 1.665 foram curadas nas últimas 24 horas edit

(ANSA) - Depois de quatro dias de redução progressiva, a Itália voltou a registrar neste sábado (2) um aumento no número de mortes diárias. Segundo a Defesa Civil, o país teve mais 474 óbitos pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas, elevando o total para 28.710.

No balanço anterior, a Itália contabilizou 269 óbitos em um dia. Apesar do novo crescimento na quantidade de vítimas, o jornal La Repubblica disse que o número estaria distorcido tendo em vista que 282 óbitos teriam ocorrido em abril e só notificados hoje, o que reduziria para 192 vítimas nas últimas 24 horas. Até o momento, no entanto, não há confirmação sobre essa informação.

Em relação ao número absoluto de infectados, a nação europeia já registrou 209.328 contaminações, com um incremento de 1,9 mil novos casos em um dia.

O ritmo do surgimento de novos casos também está oscilando. Ao todo, são 100.704 casos ativos - que não consideram os curados e as mortes -, uma redução de 239 pessoas. Ontem(1º), em números totais, houve uma redução de 608 pacientes sem a doença.

Ao todo, 79.914 pessoas estão recuperadas do novo coronavírus, sendo que 1.665 foram curadas nas últimas 24 horas.

Além disso, houve uma desaceleração na queda do número de pessoas hospitalizadas, que apresentam sintomas leves ou menos graves. No total, são 17.357 contra 17.569 de ontem, o que representa uma redução de 212. No balanço anterior, 580 pacientes haviam deixado os centros hospitalares ou o isolamento domiciliar obrigatório.

De acordo com a Defesa Civil, uma desaceleração também foi registrada no número de pacientes que deixaram a unidade de terapia intensiva. Hoje, saíram da ala 1.539 cidadãos, uma redução de 39 em um dia. Os dados anteriores apontaram 116.

O aumento do total de casos de coronavírus na Itália - número que inclui positivos, vítimas e recuperados - nas últimas 24 horas está concentrado na Lombardia (+533), Piemonte (+495) e em Emilia-Romagna (+206). Há regiões em que os casos aumentam muito pouco, como Úmbria (+1), Molise (+1) e Sardenha (+2). Na região da Lazio, existem 84 novos casos em 24 horas.

