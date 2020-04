Número de mortes por coronavírus atinge 100.000

Reuters - O número de mortes ligadas ao novo coronavírus chegou a 100.000 na sexta-feira, com o número de casos ultrapassando 1,6 milhão, de acordo com um relatório da Reuters.

A primeira morte ocorreu na cidade de Wuhan, no centro da China, em 9 de janeiro. Demorou 83 dias para as primeiras 50.000 mortes serem registradas e apenas mais oito para que o número chegasse a 100.000.



O contágio vem se acelerando a uma taxa diária entre 6% e 10% na semana passada, e houve quase 7.300 mortes relatadas globalmente na quinta-feira.



O número de mortos agora se compara ao da Grande Praga de Londres em meados da década de 1660, que matou cerca de 100.000 pessoas, cerca de um terço da população da cidade na época.



Mas ainda está longe da chamada gripe espanhola, que começou em 1918 e estima-se que já tenha matado mais de 20 milhões de pessoas quando desapareceu em 1920.



Acredita-se que o novo coronavírus tenha surgido em um mercado de Wuhan, onde animais selvagens foram vendidos no final do ano passado. Ele se espalhou rapidamente pela China e pelo mundo.



Ainda há muito a ser determinado sobre o assunto, incluindo o quão letal é. As estimativas variam amplamente.



Os números de sexta-feira - 100.000 mortes de 1,6 milhão de casos - sugeririam uma taxa de mortalidade de 6,25%, mas muitos especialistas acreditam que a taxa real é menor, uma vez que muitos casos leves e assintomáticos, quando pessoas infectadas não apresentam sintomas, não são incluídos. totais.



Alguns países, incluindo Itália, França, Argélia, Holanda, Espanha e Grã-Bretanha, relatam que mais de 10% de todos os casos confirmados foram fatais.



Um dos maiores estudos sobre a fatalidade da doença, envolvendo 44.000 pacientes na China, classificou a taxa em cerca de 2,9%.



O mesmo estudo relatou que 93% das fatalidades registradas eram pessoas com mais de 50 anos e mais da metade tinha mais de 70 anos.



Apesar disso, há um número crescente de jovens adultos e adolescentes incluídos no pedágio global.



Enquanto a América do Norte agora responde por mais de 30% dos casos, a Europa registrou um número desproporcional de mortes, já que países com populações mais antigas, como Espanha e Itália, foram severamente afetados.



Somente o sul da Europa é responsável por mais de um terço das mortes globais, apesar de registrar apenas 20% dos casos.



Em muitos países, os dados oficiais incluem apenas mortes relatadas em hospitais, não em residências ou lares de idosos.



Propagação global do rastreamento interativo de coronavírus: abra tmsnrt.rs/3aIRuz7 em um navegador externo

