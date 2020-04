Número de mortes por coronavírus nos EUA chega a 30 mil

Sputnik - Apenas nas últimas 24 horas, o novo coronavírus matou 2,5 mil pessoas nos EUA. A região mais afetada do país é a cidade de Nova York, que tem 118.302 casos confirmados e 10.899 mortes.

No país inteiro o número de mortes totaliza 30.826, e há um total de 637.716 casos de covid-19 confirmados. Os EUA já testaram 3.242.755 pessoas no país, sendo 526.012 apenas no estado de Nova York.

Os números são do painel da Universidade Johns Hopkins, que vem compilando dados sobre a pandemia. Ainda segundo esses dados, a pandemia já contaminou 2.062.485 pessoas, vitimando 136.908 indivíduos ao redor do planeta.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.