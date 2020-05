Número de mortes por Covid-19 no mundo passa de 300 mil

(ANSA) - O número de mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), em todo o mundo ultrapassou a marca de 300 mil nesta quinta-feira (14), informou o balanço da universidade americana Johns Hopkins.

Até por volta das 14h50, foram registrados 300.074 óbitos desde a primeira confirmação da doença em dezembro, na China. Além disso, de acordo com os dados, existem 4.405.019 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus em todo o mundo.

Lideram a lista com o maior número de vítimas do Sars-Cov-2: Estados Unidos (84.985), Reino Unido (33.692), Itália (31.368), Espanha (27.104), França (27.077) e Brasil (13.555).

Em relação aos casos confirmados, a Itália ocupa a quinta posição, com 223.096, seguida do Brasil, que tem 196.375. Os Estados Unidos também lideram o ranking, com 1.400.500 infectados, enquanto Rússia (252.245), Reino Unido (234.431) e Espanha (229.540) aparecem na sequência.

A marca de 300 mil mortes é atingida apenas duas semanas depois do mundo contabilizar mais de 200 mil vítimas. O balanço de casos, no entanto, não reflete a real quantidade de pessoas contaminadas já que não há testagem em massa na maior parte das nações.

Até o momento, não há medicamento e nem vacina para combater o vírus. A maioria dos países está adotando o isolamento social como medida para evitar a propagação da doença.

