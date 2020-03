Número de mortes por COVID-19 sobe para 6 nos EUA

Sputnik - Autoridades do estado norte-americano de Washington confirmaram hoje quatro novas mortes provocadas pelo novo coronavírus, elevando para seis o número de vítimas fatais da COVID-19 nos EUA.

De acordo com informações do KOMO News, ao menos três dos quatro mortos seriam idosos, sendo duas pessoas com mais de 70 anos e a outra com mais de 80. Detalhes sobre o quarto paciente não foram informados, mas todos estavam internados no mesmo hospital, o EvergreenHealth, considerado um dos melhores dos Estados Unidos.

Pesquisadores do Centro de Pesquisa de Câncer Fred Hutchinson e da Universidade de Washington disseram no domingo ter evidências de que o vírus poderia ter circulado no estado por até seis semanas sem ser detectado, uma descoberta que, se comprovada, pode significar centenas de casos não diagnosticados na região.

Até o momento, todas as mortes causadas pela COVID-19 nos EUA foram registradas no estado de Washington, sendo cinco no condado de King e uma no condado de Snohomish. Ao todo, o país tem 91 casos confirmados em dez estados.