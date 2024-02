Apoie o 247

Agência Sputnik - A ministra da Saúde da República Popular de Lugansk (RPL), Natalia Paschenko, atualizou o número de mortos do ataque das tropas ucranianas contra uma padaria na cidade de Lisichansk: foram registrados 29 óbitos. O atentado aconteceu no dia 3 de fevereiro.

Conforme Paschenko, um paciente de 36 anos que estava em estado grave não resistiu aos ferimentos e morreu nesta sexta-feira (9). Outras três pessoas seguem internadas em um hospital da região.

Entre os óbitos, há uma mulher grávida e uma criança de apenas cinco anos. Um porta-voz do Comitê de Investigação da Rússia disse à Sputnik que o ataque à padaria foi realizado com um sistema de lançamento de mísseis múltiplos Himars, de fabricação norte-americana.

Lisichansk fica perto da linha de frente dos combates. Ao sair da cidade, as tropas ucranianas ainda destruíram vários prédios administrativos e danificaram outras infraestruturas importantes. E as tropas ucranianas seguem com bombardeios na área.

Desde 24 de fevereiro de 2022, a Rússia está realizando uma operação militar especial na Ucrânia, cujos objetivos, segundo o presidente Vladimir Putin, são proteger a população de "um genocídio pelo regime de Kiev" e ainda eliminar os riscos à segurança nacional por conta do avanço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) para o leste.

Em dezembro do ano passado, Putin afirmou que a operação continuará até que a Rússia consiga desnazificar, desmilitarizar e neutralizar a Ucrânia.

