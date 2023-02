Número de mortos após terremoto na Turquia e na Síria passa de 20 mil, informam autoridades

Apoie o 247

ICL

247 - O número de mortos pelo terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na última segunda (6) chegou a 20.451 nesta quinta-feira (9), de acordo com as autoridades. O território sírio fica na Ásia Ocidental e o turco vai do Leste da Europa e ao oeste asiático.

A Agência de Gerenciamento de Emergências e Desastres da Turquia (AFAD) afirmou que a quantidade de mortos aumentou para ao menos 17.134, com 70.347 feridos.

O número total de mortes na Síria sobe para 3.317. A quantidade de feridos em território sírio é de 5.245.

Os dois países foram alvos da catástrofe de magnitude 7.8 na escala Richter. Foi o maior terremoto desde 1939, também de magnitude 7.8, deixando mais de 32 mil vítimas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.