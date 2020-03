Número de mortos da Itália aumenta 25% em 1 dia e chega a 1.809

A região de Milão, na Lombardia (norte), é a mais afetada, com 1.218 mortos e 13.272 casos. Mais de 6 mil pessoas morreram no mundo por conta da doença edit

247 - A Itália registrou 368 novas mortes relacionadas por causa do coronavírus em 24 horas. Agora o número de vítimas fatais a 1.809 no país, o mais afetado da Europa, apontou um balanço divulgado neste domingo (15) pela Proteção Civil. A região de Milão, na Lombardia (norte), é a mais afetada, com 1.218 mortos e 13.272 casos. Mais de 6 mil pessoas morreram no mundo por conta da doença, que infectou cerca de 160 mil pessoas, conforme contagem de agências internacionais. .

Segundo a agência AFP, o chefe do instituto nacional de saúde da Itália, Silvio Brusaferro, afirmou que não se sabe se país está atingindo seu pico e pode começar a ver o número de novos casos diminuir.

Alguns países da Europa decidiram fechar suas fronteiras, como Alemanha, Noruega, Dinamarca, Chipre e Polônia.