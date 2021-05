Número de mortos em ataque terrorista em escola de garotas no Afeganistão sobe para 85

247 - O número de mortos no ataque terrorista no último sábado (7) na escola de garotas Sayed Al-Shuhada, em Cabul, capital do Afeganistão, subiu para 85, disseram oficiais do governo do país à CNN.

Outros 147 ficaram feridos, disse Danish Hedayat, chefe de mídia do segundo vice-presidente do Afeganistão.

O Talibã nega estar por trás das três explosões, que foram direcionadas aos estudantes enquanto corriam em pânico após a primeira detonação. Nenhum outro grupo assumiu autoria pelo ataque até o momento.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.