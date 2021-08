Número de mortos em Cabul passa de 72, informa agência

Entre as vítimas do ataque estão ao menos 60 afegãos; o governo americano também confirmou a morte de 12 militares do país —no que pode representar um dos mais mortais ataques às forças dos EUA em 20 anos de guerra edit

Reuters - O grupo Estado Islâmico assumiu, na tarde desta quinta-feira (26), a autoria das explosões no Aeroporto Internacional de Cabul que mataram ao menos 72 pessoas.

A confirmação, segundo a Reuters, foi feita pela agência de notícias Amaq News, ligada ao EI, em grupos de Telegram.

As explosões atingiram os arredores do aeroporto Hamid Karzai, em Cabul, onde afegãos e ocidentais se concentram para tentar uma vaga na evacuação liderada pelos EUA do país sob o Talibã.

PUBLICIDADE

Segundo informações do jornal The Wall Street Journal, entre as vítimas do ataque estão ao menos 60 afegãos; o governo americano também confirmou a morte de 12 militares do país —no que pode representar um dos mais mortais ataques às forças dos EUA em 20 anos de guerra.

Os ataques ocorrem após a Casa Branca e seus aliados alertarem sobre riscos iminentes de atos terroristas da filial afegã do Estado Islâmico, adversária do Talibã, o que impactou o processo de retirada do país.

PUBLICIDADE

Autoridades americanas já haviam dito mais cedo, à agência de notícias Associated Press, acreditar que o grupo terrorista fosse responsável pelo que foi descrito pelo Pentágono como "ataque complexo".

PUBLICIDADE