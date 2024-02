Número de mortos em incêndio em prédio na Espanha sobe para 10

Apoie o 247

(Reuters) - A polícia encontrou um décimo corpo em um edifício que pegou fogo na cidade de Valência, a terceira maior da Espanha, disseram autoridades neste sábado.

A chama, que foi alimentada pelos fortes ventos, começou na noite de quinta-feira no bairro rico de El Campanar.

Na noite de sexta-feira, autoridades afirmaram na plataforma X que a polícia revisou o número de mortos de nove para dez, durante o processo de identificação de mortos do edifício.

Mas autoridades confirmaram que o décimo corpo foi encontrado na manhã deste sábado, novamente por meio da rede social X.

Cerca de 100 sobreviventes estavam abrigados em hotéis na noite de sexta-feira.

Um minuto de silêncio será observado na prefeitura de Valência neste sábado, o segundo dos três dias de luto oficial decretados em função do incêndio.

Serviços de emergência disseram que o fogo começou no quarto andar de uma das torres, mas a causa não foi informada. Um juiz local abriu uma investigação sobre o ocorrido.

O conjunto, que tinha duas torres e era ligado pelo que seus construtores chamavam de “elevador panorâmico”, ficou pronto em 2008, de acordo com autoridades. Ele possuía 138 apartamentos, de acordo com o jornal El País.

Moradores locais fizeram campanhas para doar roupas, alimentos e remédios para os moradores sobreviventes, que perderam todos os seus pertences no incêndio.

