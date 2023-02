Número de mortos em terremoto na Turquia e na Síria passa de 17 mil

Apoie o 247

ANSA - O número de mortos no terremoto devastador que atingiu a Turquia e a Síria na última segunda-feira (6) passou de 17 mil, enquanto as equipes de resgate ainda buscam por vítimas nos escombros de prédios colapsados.

De acordo com dados oficiais divulgados nesta quinta (9), a Turquia já contabiliza 14.014 mortos, e a Síria, 3.162, considerando tanto as áreas sob controle do regime de Bashar al-Assad quanto as zonas rebeldes.

Com isso, o total de vítimas confirmadas no abalo sísmico de magnitude 7.8 na escala Richter é de 17.176 até o momento.

Equipes de socorro de dezenas de países participam das buscas, que já ultrapassaram o prazo de 72 horas dentro do qual é mais provável encontrar sobreviventes nos escombros.

Em Hatay, na Turquia, uma mulher e seu filho foram resgatados com vida após passar 70 horas sob os destroços de um prédio. "É um milagre", disse o vice-prefeito de Yalova, Mustafa Tutuk, que participou pessoalmente das operações de socorro.

Entre os desaparecidos estão um técnico italiano que estava na Turquia a trabalho, Angelo Zen, e uma família italiana de origem síria formada por três adultos e três menores de idade.

