Número de refugiados ucranianos chega a 2 milhões

LVIV/IRPIN, Ucrânia Reuters) - Ucranianos embarcaram em ônibus para fugir da cidade sitiada de Sumy, no leste do país, nesta terça-feira, a primeira operação de retirada em uma cidade ucraniana através de um corredor humanitário acordado com a Rússia após várias tentativas fracassadas nos últimos dias.

A Ucrânia disse que um comboio separado de 30 ônibus também estava indo para Mariupol para retirar os moradores da cidade portuária do sul, que estava cercada sem comida, água, energia ou aquecimento e submetida a bombardeios implacáveis ​​por uma semana.

A Organização das Nações Unidas (ONU) disse que o número de refugiados que fugiram da Ucrânia passou de 2 milhões, descrevendo a ação como um dos êxodos mais rápidos dos tempos modernos.

A operação de retirada em Sumy para a cidade de Poltava, mais a oeste, começou horas depois de um ataque aéreo russo em Sumy, que as autoridades locais disseram ter matado 21 pessoas. A Reuters não pôde verificar esse relato.

"Já começamos a retirada de civis de Sumy para Poltava, incluindo estudantes estrangeiros", disse o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia em um tuíte. "Pedimos à Rússia que mantenha seu compromisso de cessar-fogo, abstenha-se de atividades que coloquem em risco a vida das pessoas e permita a entrega de ajuda humanitária."

O líder de Sumy, Dmitro Zhivitskiy, disse em um vídeo que um segundo comboio de civis deixaria a cidade. Um pequeno vídeo divulgado pelo assessor presidencial Kyrolo Tymoshenko mostrou um ônibus vermelho com alguns civis a bordo.

Moradores também estavam deixando a cidade de Irpin, um subúrbio da linha de frente de Kiev, onde jornalistas da Reuters filmaram famílias fugindo para salvar suas vidas sob intenso bombardeio no domingo. Moradores corriam com seus filhos pequenos em carrinhos ou embalando bebês nos braços, enquanto outros carregavam animais de estimação e sacolas plásticas de pertences.

"A cidade está quase em ruínas, e o bairro onde moro é como se não houvesse casas que não tivessem sido bombardeadas", disse uma jovem mãe, segurando um bebê debaixo de um cobertor, enquanto sua filha estava ao seu lado. "Ontem foi o bombardeio mais difícil, e as luzes e o som são tão assustadores, e todo o prédio está tremendo."

Moscou descreve suas ações na Ucrânia como uma "operação especial" para desarmar sua vizinha e destituir líderes que chama de neonazistas. A Ucrânia e seus aliados ocidentais chamam isso de pretexto infundado para uma invasão para conquistar um país de 44 milhões de pessoas.

As sanções ocidentais cortaram a Rússia do comércio internacional e dos mercados financeiros em um grau nunca antes imposto a uma economia tão grande.

A Rússia é o principal exportador mundial de petróleo e gás, e tanto a Rússia quanto a Ucrânia são importantes fornecedores de grãos e metais, gerando preocupação de que o conflito possa interromper severamente o fornecimento e inviabilizar a recuperação global da pandemia de coronavírus.

O estabelecimento de corredores humanitários para retirada de civis e ajuda foi o foco principal de três rodadas de negociações entre autoridades ucranianas e russas em Belarus, a última delas na segunda-feira.

A agência de notícias russa Interfax informou que Moscou estava abrindo corredores nesta terça-feira para permitir que as pessoas deixem cinco cidades ucranianas: Sumy, Mariupol, Cherhihiv, Kharkiv e a capital Kiev.

A Ucrânia rejeitou as propostas russas para Kharkiv e Kiev, que enviariam cidadãos para a própria Rússia ou para sua aliada Belarus. Tentativas anteriores de retirar os moradores de Mariupol falharam no sábado e no domingo, com cada lado acusando o outro de continuar atirando.

