NYT: EUA ajudam Ucrânia a matar generais russos

Apoie o 247

ICL

Reuters - Os Estados Unidos forneceram informações que ajudaram as forças ucranianas a matar generais russos na guerra na Ucrânia, informou o jornal The New York Times na quarta-feira, citando altos funcionários dos EUA.



Washington forneceu à Ucrânia detalhes sobre os movimentos esperados de tropas da Rússia e a localização e outros detalhes sobre a sede militar móvel da Rússia, e a Ucrânia combinou essa ajuda com sua própria inteligência para realizar ataques de artilharia e outros ataques que mataram oficiais russos, disse o jornal.



O Pentágono e a Casa Branca não responderam imediatamente aos pedidos da Reuters para comentar o relatório.



Autoridades ucranianas disseram ter matado cerca de 12 generais russos no campo de batalha, segundo o New York Times. Autoridades dos EUA se recusaram a especificar quantos generais foram mortos como resultado da inteligência americana, disse o jornal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE