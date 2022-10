O caminho da modernização da China oferece inspiração para a paz e o desenvolvimento globais

Apoie o 247

247 - A agência noticiosa chinesa Xinhua publica nesta quarta-feira (19) comentários do jornalista indiano Shamim Zakaria sobre o informe político apresentado no último domingo pelo secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, ao 20º Congresso Nacional do PCC

O documento "revelou um plano para avançar no rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes por um caminho chinês para a modernização", escreve o jornalista.

"A modernização chinesa contém elementos comuns aos processos de modernização de todos os países, mas é mais caracterizada pelas peculiaridades próprias do contexto chinês", pontua. Ele justifica que se trata da modernização de uma grande população, da prosperidade comum para todos, do avanço material e ético-cultural, da harmonia entre a humanidade e da natureza e do desenvolvimento pacífico.

Para Shamim Zakaria , as conquistas da China são "monumentais" quanto ao alívio da pobreza. "Mais de 770 milhões foram retirados da pobreza desde que a reforma e abertura da China começaram no final dos anos 1970, e quase 100 milhões na última década, talvez a maior vitória sobre a pobreza na história da humanidade".

O jornalista analisa o impacto global da modernização chinesa. "À medida que o caminho da modernização da China se amplia, as perspectivas de crescimento do país melhorarão e a comunidade global colherá benefícios adicionais. Em sua busca pela modernização, a China, como a nação em desenvolvimento mais populosa e maior do mundo, também enfatizou a promoção de valores sociais como respeito mútuo, assistência mútua e confiança mútua, que serão uma bênção para a paz e a harmonia mundiais. A China pode contribuir para acelerar o desenvolvimento humano global e servir de inspiração para outros países traçarem seus próprios planos de crescimento e comunidade internacional a trabalhar por um futuro melhor".

