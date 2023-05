'O espinho que Otan cravou no Leste da Ásia afetará todos os países asiáticos', alerta Global Times

Apoie o 247

Google News

Sputnik - A abertura de um escritório de ligação da Otan em Tóquio prejudicará todos os países da região, inclusive o Japão, mas a expansão da organização um dia chegará ao fim, de acordo com um editorial do jornal chinês Global Times.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pretende abrir um escritório de ligação em Tóquio em 2024, refletindo em documentos conjuntos o fortalecimento da cooperação de segurança com o Japão em novas áreas: o ciberespaço, o espaço e o combate à desinformação, informou há pouco o jornal Nikkei.

De acordo com o Global Times, "esse será o primeiro escritório de ligação da Otan na Ásia – um espinho venenoso cravado na Ásia. Quando o veneno desse espinho for emitido, ele certamente vai aumentar a insegurança dos países da região e causar divisões", diz o artigo.

Os autores destacam que a criação desse escritório não é mais um passo simbólico, mas um passo significativo da Otan para criar o chamado sistema de segurança em torno da China, argumentando que o alvo de sua defesa é a China.

"Não se deve subestimar o perigo de um escritório de ligação. A longo prazo, a entrada da Otan é a introdução desse paradigma hostil na Ásia", escrevem.

Se o modelo da Otan for implementado na Ásia, prejudicará os esforços dos países da região para estabelecer uma ordem de segurança comum, diz a publicação.

"O espinho que a Otan cravou no Leste da Ásia afetará todos os países asiáticos, inclusive o Japão. Mas, tal como um espinho sempre pode ser removido, a expansão da Otan chegará um dia ao fim", conclui o artigo.

Anteriormente, comentando os relatos sobre um escritório de ligação da Otan em Tóquio, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que o avanço da Otan para a Ásia-Pacífico vai prejudicar a paz e a estabilidade regionais. Ela sublinhou que os países da região devem prestar especial atenção ao confronto de blocos resultante de tais ações.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.