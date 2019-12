O ex-presidente da Nissan Carlos Ghosn é visto no Líbano

O ex-presidente da Renault-Nissan, Carlos Ghosn, deixou o Japão, onde aguardava julgamento por suposta fraude financeira, e desembarcou no Líbano, segundo fontes internacionais. Ele aterrissou no aeroporto internacional Rafic al Hariri em um jato particular. Ghosn, nascido no Brasil, tem nacionalidade libanesa e francesa edit

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "há muito tempo ele é encarado como um dos homens de negócios expatriados mais bem sucedidos do Líbano, a terra de seus pais. Ele é sócio de diversas empresas no país, incluindo uma vinícola, e o governo do Líbano intercedeu em seu favor depois de sua detenção no ano passado."

A matéria ainda acrescenta que "não está claro se ele escapou da prisão domiciliar a que estava submetido no Japão ou se houve acordo para sua libertação. Autoridades não estavam disponíveis para comentar. Os termos da detenção de Ghosn permitiam que ele saísse de seu apartamento, seguido por policiais e procuradores públicos, bem como por um detetive particular."