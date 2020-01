O Irã oferece 'total apoio' à integridade territorial da Síria

O chefe da comissão de relações exteriores do parlamento iraniano disse que a República Islâmica continuará apoiando a Síria, defendendo em particular sua integridade territorial e soberania nacional edit

247 - "A República Islâmica do Irã dá seu pleno apoio a qualquer medida que sirva para preservar a integridade territorial da Síria, fortalecer sua soberania nacional e restaurar a estabilidade e a paz na região do Oriente Médio", afirmou neste domingo (26) o diretor geral de assuntos internacionais do Parlamento iraniano, Hosein Amir Abdolahian, em uma reunião em Teerã com o embaixador da Síria no Irã, Adnan Hasan Mahmud.

Amir Abdolahian, da mesma forma, expressou sua esperança de que a crise na província síria de Idlib, no noroeste sírio, devido à presença de terroristas, seja logo resolvida. O parlamentar iraniano disse que Idlib deve ficar sob o controle do governo de Damasco, informa o site iraniano HispanTV.

O parlamentar persa, por outro lado, lembrou como o comandante da Força Quds, do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (CGRI) do Irã, tenente-general Soleimani, caído mártir em um ataque vil dos EUA, ajudou o governo e o povo da Síria na sua luta contra o terrorismo.