O Ministério de Defesa da Rússia anuncia a formação de comboios humanitários para ajudar a população ucraniana

Apoie o 247

ICL

Agência RT - As autoridades russas estão organizando o fornecimento de ajuda humanitária à população ucraniana afetada pela operação militar, e as Forças Armadas estão prontas para garantir a segurança dos corredores humanitários caso Kiev aceite sua criação, afirmou o Ministério da Defesa russo.



"Foram formados comboios com carga humanitária para ajudar a população da Ucrânia. São produtos alimentícios, materiais de construção e outros elementos essenciais. Os órgãos federais do Executivo, juntamente com as regiões russas, já prepararam 10.500 toneladas de carga humanitária O trabalho sobre este assunto é muito intenso", disse Mikhail Mizintsev, chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa do Ministério da Defesa.

O oficial militar especificou que um comboio humanitário chegou nesta quarta-feira da Crimeia a várias cidades do sul da Ucrânia e que está concluindo a formação de comboios que partirão das províncias de Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk e Rostov.



Mizintsev observou que um centro de coordenação interdepartamental para resposta humanitária foi criado com base no Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa, que "começou a funcionar 24 horas por dia".



"Nenhum dos residentes da Ucrânia presentes no território controlado pelas Forças Armadas russas, assim como as unidades militares das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, ficarão sem comida, água ou produtos essenciais", disse.



O representante indicou que as Forças Armadas esperam a colaboração operacional da ONU, da OSCE e das organizações de defesa para a solução das questões humanitárias na Ucrânia.

Evacuação

Além disso, Mizintsev mencionou que a Rússia se ofereceu para receber aviões estrangeiros em seus aeródromos para a evacuação de seus cidadãos removidos do território ucraniano. De acordo com o Ministério da Defesa, Reino Unido, Itália, China, Polônia, França, Japão e outros países pediram ajuda à Rússia para evacuar seus cidadãos.



"Hoje, as Forças Armadas russas já garantiram a evacuação segura de estruturas relevantes da ONU de Kiev, bem como funcionários da embaixada grega de Mariupol", acrescentou.



O alto comando também observou que os funcionários da OSCE foram evacuados com segurança de Donetsk para Rostov-on-Don na terça-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE