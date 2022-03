“O mundo inteiro está com a Ucrânia", diz Blinken

Ele e o chanceler ucraniano discutiram o fornecimento de armas à Ucrânia e a campanha para isolar a Rússia internacionalmente e danificar sua economia com sanções edit

(Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, se reuniram na fronteira da Ucrânia com a Polônia neste sábado para discutir as tentativas do Ocidente de apoiar a Ucrânia e isolar a Rússia, em busca de levar a guerra que dura dez dias ao fim.

Com segurança reforçada, Blinken e Kuleba conversaram em uma tenda no ponto de passagem de fronteira, por onde refugiados, a maioria mulheres e crianças, cruzavam com seus pertencentes em malas de rodinhas e mochilas.

Os dois conversaram dos dois lados de uma linha pintada que parecia marcar o fim do território polonês.

“O mundo inteiro está com a Ucrânia, assim como eu estou aqui na Ucrânia com meu amigo, meu colega”, disse Blinken.

Kuleba acrescentou: “Eu espero que o povo da Ucrânia consiga ver isto como uma manifestação clara de que temos amigos que literalmente ficam ao nosso lado”.

Os dois discutiram o fornecimento de armas à Ucrânia e a campanha para isolar a Rússia internacionalmente e danificar sua economia com sanções, disse Kuleba.

Kuleba afirmou ainda que a Ucrânia vencerá a guerra, mas que a Ucrânia precisa de mais ajuda de seus apoiadores internacionais para acabar com ela mais rapidamente.

