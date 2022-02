O mundo pode aprender profundamente a partir do 16 de fevereiro de 2022

Apoie o 247

247 - "O dia 16 de fevereiro de 2022 já passou, e desde então se tornará um espelho da história, iluminando a América real com mais clareza e deixando um reflexo permanente no mundo", escreve em editorial o jornal chinês Global Times.

O texto lembra que a quarta-feira, 16 de fevereiro, foi a data estipulada pelas agências de inteligência dos EUA em que "a Rússia planejava invadir a Ucrânia". "O presidente dos EUA, Joe Biden, notificou oficialmente a UE e a Otan. Mas o que aconteceu foi contrário à cartilha coreografada pelos EUA. Quando os ponteiros do relógio marcaram 3 da manhã e a Rússia anunciou um dia antes a retirada parcial de suas tropas da fronteira Rússia-Ucrânia, a bolha de uma crise de guerra na Ucrânia, fortemente inchada pelos EUA e pelo Ocidente, finalmente estourou".

"Alguns internautas zombaram: 'O campo de batalha da guerra Rússia-Ucrânia foi alterado para uma guerra online devido à pandemia. Desculpem o inconveniente' ".

"O mundo testemunhou mais uma vez a falta de vergonha e o absurdo de um grupo de "roteiristas profissionais" nos serviços de inteligência dos EUA. As pessoas também viram os truques complicados dos EUA ao definir uma agenda e mobilizar a opinião pública. Talvez esta seja exatamente a "inteligência" de que os políticos americanos precisam. Como o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China apontou na quarta-feira, é exatamente o bordão da moda persistente e a disseminação de desinformação por alguns no Ocidente que acrescentou mais turbulência e incerteza ao mundo já repleto de desafios e intensificou a desconfiança e a divisão. Esperamos que as partes relevantes possam interromper essas campanhas de desinformação e fazer mais coisas que beneficiem a paz, a confiança mútua e a cooperação.

Essa “farsa de inteligência” dos EUA é rara nas atuais narrativas políticas internacionais. Os dois lados que estão empolgados para um confronto expressaram sua falta de vontade de uma guerra. A Rússia disse repetidamente que não atacaria a Ucrânia, e esta esclareceu que a situação não era tão tensa. No entanto, os EUA e o Ocidente têm exaltado a guerra iminente sem parar e até previram o momento exato em que a guerra começará. A Ucrânia sofreu uma enorme perda na atmosfera de pânico quando as taxas de câmbio despencaram, o capital fugiu e os voos foram suspensos…

A fabricação imprudente de mentiras de um "dia de invasão" mostra que os EUA não têm medo de passar vergonha. Acredita que com forte poder de discurso no mundo, pode manipular a opinião pública à vontade. Nesta crise, os EUA estão jogando um jogo de apostas duplo: quer a Rússia invada ou não a Ucrânia, os EUA "ganham". Se a Rússia realmente invadir, o lado norte-americano dirá que já o esperava há muito tempo e advertiu repetidamente; caso contrário, os EUA diriam que a guerra foi evitada ou adiada por causa da dissuasão de suas sanções.

Sobre por que os EUA fizeram tal farsa, todos podem apenas especular com base nos fatos: embora as previsões e o bordão da moda sobre a guerra dos EUA sejam infundados, eles têm motivos realistas. Um ditado comum é que os EUA querem tornar a situação na Europa muito tensa, alienar a relação entre a Rússia e a Europa, fortalecer ainda mais a coesão da Otan, dar um duro golpe na tendência de "autonomia estratégica" da UE e promover o fluxo de capital para os EUA, de modo a roubar a Europa.

Ao exaltar a teoria da ameaça russa, os EUA obscurecem o fato de seu aumento de tropas, desviam a discussão sobre a expansão da Otan para o leste e se tornam um "guardião" da segurança regional e um "mensageiro da paz". Como resultado, foi claramente uma crise causada pela expansão da Otan para o leste, mas os EUA e o Ocidente colocaram em questão se a Rússia invadiria a Ucrânia. Esta é uma manobra geopolítica típica para mudar o foco.

No entanto, os ganhos dos EUA vêm à custa de outros, incluindo seus aliados e quase-aliados. Os EUA ainda são aqueles cujos interesses vêm em primeiro lugar. Desta vez, os EUA prenderam sua quase aliada Ucrânia - criando pânico de guerra, os EUA fizeram a Ucrânia sofrer enormemente. A Europa também ficou com a ponta curta da vara. Mesmo que a Rússia retire suas tropas, há uma séria rachadura na confiança entre a Rússia e a Europa.

No entanto, mesmo que os EUA manipulem a opinião pública, só podem enganar algumas pessoas. A longo prazo, esse assunto, como a guerra do Iraque e a guerra do Afeganistão, consumirá ainda mais a credibilidade internacional de Washington. A atitude do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mudou significativamente. Ele pediu provas da "invasão" da Rússia e reclamou da saída de ativos, aparentemente desconfiando dos EUA. Mais pessoas também sabem a partir deste assunto que ir atrás dos americanos não só não trará nenhum benefício, mas também pode trazer consequências negativas.

