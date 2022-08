O mundo sente falta do Brasil, diz Michelle Bachelet

A ex-presidente do Chile ainda alertou sobre os riscos que a democracia enfrenta e, uma vez mais, condenou o comportamento do presidente Jair Bolsonaro edit

247- “O mundo e a América Latina estão com saudades do Brasil. Um país que falava pelo mundo em desenvolvimento e defendia o interesse de todo um segmento da população mundial. Quem faz a avaliação é a alta comissária da ONU (Organização das Nações Unidas) para Direitos Humanos, a chilena Michelle Bachelet, que deixa o cargo na próxima semana depois de quatro anos denunciando as violações em várias partes do mundo, inclusive no Brasil”, informa o jornalista Jamil Chade, em sua coluna no portal UOL.

“A ex-presidente do Chile ainda alertou sobre os riscos que a democracia enfrenta e, uma vez mais, condenou o comportamento do presidente Jair Bolsonaro (PL) de realizar ataques contra as urnas eletrônicas e ao Judiciário. Para ela, o Brasil é conhecido por ter eleições limpas e que tais críticas ‘não se justificam’”, relata.

