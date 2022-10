Em discurso no clube Valdai, presidente russo ressaltou que seu país não se opõe às elites ocidentais e não aspira à hegemonia no novo mundo multipolar edit

Apoie o 247

ICL

TASS - A era do domínio global ocidental está se tornando uma coisa do passado, e o mundo tem pela frente a década mais importante desde o fim da Segunda Guerra Mundial, disse o presidente russo, Vladimir Putin, durante a reunião do clube de discussão internacional Valdai na quinta-feira.

Em seu discurso, Putin ressaltou que a Rússia não se opõe às elites ocidentais e não aspira à hegemonia no novo mundo multipolar; ele justapôs a verdadeira integração à globalização "neocolonial" ocidental e chamou a "construir uma sinfonia da civilização humana". Respondendo às perguntas dos participantes, Putin disse que não vê sentido na realocação da capital russa ou na nacionalização de empresas, fez uma piada sobre a guerra nuclear e contou uma piada sobre o congelamento de alemães.

Aqui estão os pontos-chave do discurso do presidente e suas principais respostas às perguntas.

Política ocidental

O Ocidente reivindica todos os recursos da humanidade, e a "ordem baseada em regras" que propõe, supostamente permite que ela viva sem nenhuma regra. O Ocidente é incapaz de governar a humanidade sozinho, mas está tentando desesperadamente fazer isso, e "a maioria das nações do mundo não quer mais tolerar isso".

O Ocidente jogou seu poder sobre o mundo em seu jogo, mas "este jogo é, sem dúvida, perigoso, sangrento e […] sujo": "nega a soberania de países e povos, sua identidade e singularidade; desconsidera interesses de outros estados."

O Ocidente deve lembrar que "quem semeia vento, colherá tempestade". O Ocidente e outros centros de um mundo multipolar terão que iniciar uma conversa igualitária sobre o futuro e "quanto mais cedo, melhor".

Sobre a crise do liberalismo

O liberalismo moderno mudou além do reconhecimento, para o absurdo, quando pontos de vista alternativos estão sendo declarados minar, e qualquer crítica é percebida como "maquinações do Kremlin": "Isso é delirante, a que ponto eles chegaram".

O modelo neoliberal do mundo "a la America" ​​está sofrendo "não apenas uma crise sistêmica, mas doutrinária": "Eles simplesmente não têm nada a oferecer ao mundo, exceto seu domínio".

A crença do Ocidente em sua infalibilidade é perigosa, porque está a um passo do "desejo dos mais infalíveis de simplesmente destruir aqueles de quem não gostam, de 'cancelá-los', como dizem". Mas a história endireitará tudo e "cancelará" aqueles que de alguma forma se julgavam no direito de ordenar a cultura mundial por sua própria vontade.

A civilização global baseia-se em sociedades tradicionais com seus valores tradicionais, que, ao contrário dos neoliberais, são únicos para cada país. O Ocidente tem o direito de ter "dezenas de gêneros e orgulhos gays", mas não deve tentar impor isso aos outros.

A Rússia e o Ocidente

A Rússia não considerou e não se considera inimiga do Ocidente, e se ofereceu para viver de acordo no passado, mas foi recebida com rejeição.

Existem "pelo menos dois ocidentes diferentes" - o tradicional, com cultura extremamente rica, e o agressivo e neocolonial, com cujo diktat a Rússia jamais se reconciliará.

O Ocidente foi incapaz de "varrer a Rússia do mapa geopolítico", e nunca será capaz de fazê-lo", assim como ninguém será capaz de ditar à Rússia que sociedade construir e sobre quais princípios.

"A Rússia não desafia as elites ocidentais. A Rússia simplesmente defende seu direito à existência e ao livre desenvolvimento. Enquanto isso, não planejamos nos tornar um novo hegemon."

Moscou também não planeja impor seus próprios valores: "Ao contrário do Ocidente, não procuramos entrar no quintal de outra pessoa".

Sobre a importância de hoje

O mundo está em um limiar histórico, enfrentando "provavelmente, a década mais perigosa, imprevisível e ao mesmo tempo importante desde o fim da Segunda Guerra Mundial". A importância de hoje é que todos os países agora têm a oportunidade de escolher seu próprio caminho de desenvolvimento original.

A nova ordem mundial deve ser baseada na lei e na justiça, ser livre e justa. O comércio global deve beneficiar a maioria, não as corporações individuais; o desenvolvimento tecnológico deve reduzir a desigualdade em vez de aumentá-la.

O mundo também precisa de novas plataformas financeiras internacionais independentes para substituir aquelas desacreditadas pelo Ocidente como reservas internacionais: reservas cambiais."

A multipolaridade é uma oportunidade real, e efetivamente a única, para a Europa restaurar sua capacidade política e econômica, que hoje é "seriamente limitada".

Sobre ameaça nuclear

"Enquanto existirem armas nucleares, também existirá o tratamento de serem usadas." Situações em que a Rússia pode usar suas armas nucleares estão todas escritas em sua doutrina.

Moscou nunca foi a primeira a falar sobre o uso de armas nucleares, apenas "respondeu insinuando" as observações feitas por líderes ocidentais. A Rússia acredita que o Ocidente a está chantageando deliberadamente: por exemplo, ninguém no Ocidente reagiu às alegações feitas pela "menina um pouco fora de si" Liz Truss, a ex-primeira-ministra do Reino Unido.

Não há sentido militar ou político para a Rússia atacar a Ucrânia com armas nucleares, e a "confusão de hoje em torno das ameaças nucleares" visa apenas pressionar os aliados de Moscou, estados amigos e neutros.

A Rússia saúda os planos da AIEA de enviar uma missão para verificar os relatórios sobre uma "bomba suja", e isso "deve ser feito o mais rápido possível e o mais amplo possível", porque Kiev está fazendo de tudo para cobrir seus rastros.

Em operação na Ucrânia

Se a Rússia não tivesse iniciado a operação militar especial, a situação teria se tornado cada vez pior e as baixas futuras - maiores para Moscou. Enquanto isso, Putin discordou que o inimigo na Ucrânia foi subestimado.

O principal objetivo da operação continua sendo ajudar o povo de Donbass. A Rússia não poderia simplesmente reconhecer a independência das repúblicas: "Elas não podem sobreviver sozinhas, é um fato óbvio".

Os eventos na Ucrânia podem ser parcialmente interpretados como uma guerra civil, porque russos e ucranianos são um único povo, cujos povos se encontravam em estados separados.

"A Rússia, que criou a Ucrânia moderna, pode ser a única garantia verdadeira e séria do estado, soberania e integridade territorial da Ucrânia."

Moscou ainda está pronta para negociações com Kiev, mas Kiev decidiu não continuá-las. Washington deveria dar a Kiev um sinal de que os problemas devem ser resolvidos pacificamente.

Sobre a situação na Rússia

Os acontecimentos na Ucrânia mostraram que a Rússia é um grande país que se mostrou muito mais forte em meio às sanções ocidentais do que se pensava, até mesmo a própria Rússia. O pico de problemas causados ​​pelas sanções já ficou para trás, e nenhum funcionário decepcionou com suas ações no ano passado.

A operação militar especial inflige perdas a Moscou, perdas humanas em primeiro lugar, mas também há "enormes ganhos": "O que está acontecendo, sem dúvida, beneficiará a Rússia e seu futuro".

A Rússia tem um consenso quase total sobre a necessidade de combater as ameaças externas; "pessoas de visões absolutamente pró-ocidentais" compreendem uma pequena parte da sociedade.

Sobre as relações com a Índia e a China

A Rússia trata a China como um amigo próximo, e seus líderes têm relações semelhantes. No entanto, em fevereiro, Putin não avisou o líder chinês Xi Jinping sobre a próxima operação militar.

A Rússia e a Índia nunca tiveram "questões difíceis": "Sempre nos apoiamos apenas um ao outro". Quando Nova Délhi pediu para aumentar as remessas de fertilizantes, elas aumentaram mais de dez vezes.

Um apelo aos europeus comuns

"Lute pelo aumento do seu salário. […] Não acredite que a Rússia é sua inimiga ou mesmo adversária. A Rússia é sua amiga."

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.