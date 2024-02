O objetivo da Rússia é parar a guerra desencadeada pela Ucrânia em 2014, diz Putin

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

TASS - Moscou não iniciou uma guerra em 2022. O seu objetivo é parar a guerra que a Ucrânia desencadeou em 2014, disse o presidente russo, Vladimir Putin, em entrevista a Tucker Carlson publicada no site do jornalista norte-americano.

"A situação chegou ao ponto em que o lado ucraniano começou a preparar-se para uma ação militar. Foram eles que iniciaram a guerra em 2014. O nosso objetivo é parar esta guerra. E conseguimos não começar esta guerra em 2022. Esta é uma tentativa de pará-la", enfatizou.

continua após o anúncio

Falando sobre os Acordos de Minsk, Putin observou que eles “eram complicados para a Ucrânia”. "Eles incluíam muitos elementos da independência dos territórios de Donbass. Isso é verdade. No entanto, eu estava absolutamente confiante - e estou dizendo isso para vocês agora - eu honestamente acreditava que se conseguíssemos convencer os residentes de Donbass e tivéssemos que trabalhar duro para convencê-los a retornar ao Estado ucraniano, então, gradualmente, as feridas começariam a cicatrizar. Quando esta parte do território se reintegrasse a um ambiente social comum, todas as peças seriam gradualmente encaixadas", ele prosseguiu. "Ninguém queria isso. Todos queriam resolver a questão apenas pela força militar, mas não podíamos permitir que isso acontecesse", concluiu o presidente russo.

Em 24 de fevereiro de 2022, Putin anunciou uma operação militar especial na Ucrânia com base num pedido dos chefes das repúblicas de Donbass para desmilitarizar e desnazificar o país.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: