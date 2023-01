O Ocidente desencadeou uma guerra híbrida no território da Rússia, diz embaixador

EUA estão forçando seus parceiros da Otan a financiar o renascimento do complexo militar-industrial americano edit

Sputnik - "Os americanos e seus aliados desencadearam uma guerra híbrida total contra a Rússia em nosso próprio território", disse Antonov a repórteres, nesta sexta-feira (20). Em coletiva de imprensa, Anatoly Antonov diz que os EUA estão simultaneamente lucrando com os parceiros da Otan, "forçando-os a financiar o renascimento do complexo militar-industrial americano".

"A indústria de defesa dos EUA não via tanto dinheiro nem mesmo durante os anos da Guerra Fria", acrescentou o embaixador.

A Rússia, observou ele, está alertando os EUA de que seu curso está levando o mundo a um cenário catastrófico.

Antonov também rejeitou as alegações de que a Rússia está ameaçando usar armas nucleares, chamando-as de "vazias e irresponsáveis". "Ninguém na liderança política e militar da Rússia jamais falou isso", concluiu o diplomata.

No contexto de uma operação especial russa na Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN estão apoiando Kiev, enviando-lhe armas no valor de dezenas de bilhões de dólares. Moscou, por sua vez, afirmou repetidamente que o fornecimento de armas ocidentais apenas prolonga o conflito, e o transporte de armas se torna um alvo legítimo do exército russo.

