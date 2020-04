'O pior que tivemos que suportar foi o silêncio', denuncia Rafael Correa sobre coronavírus no Equador

O ex-presidente do Equador, Rafael Correa, divulgou nesta sexta-feira em seu twitter o editorial apresentado no Youtube pelo jornalista Francisco Herrera Arauz, acusando o presidente Lenin Moreno de ter silenciado sobre a propagação do coronavírus no país edit

247 - Em editorial no Youtube, o jornalista Francisco Herrera Arauz denuncia o descalabro da situação no Equador, com o crescimento do número de infectados e mortos e cadáveres espalhados nas ruas de Guayaquil.

O ex-prsidente Rafael Correia reproduz em seu twitter as palavras de Herrera Arauz: “No Equador, o pior que tivemos que suportar foi o silêncio ... O Governo Nacional começou com um pacto de silêncio com os grandes meios de comunicação". Em seguida, Rafael Correia comenta: "Valente editorial que me recuerda al 'Eu Acuso', de Zola. O dano está feito, mas seguiremos adiante".

🔴🔴🔴

“En Ecuador, lo peor que tuvimos que soportar fue el silencio... El Gobierno Nacional empezó con un pacto de silencio con los grandes medios"

Valiente editorial que me recuerda al “Yo Acuso”, de Zola

El daño está hecho, pero seguiremos adelante.https://t.co/tBulypRALP April 3, 2020

