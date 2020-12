"O preço de 590 mortes por dia é inaceitável", diz Merkel em apelo aos alemães por distanciamento no Natal

"Se tivermos muitos contatos agora, antes do Natal, e depois descobrir que foi o último Natal com os avós [...] o que se dirá depois?"- questionou a chefe do governo da Alemanha, Angela Merkel edit

247 - A chanceler alemã, Angela Merkel, fez um apelo à população, alertando que as pessoas deveriam se preparar para mais restrições antes do Natal, a fim de conter o aumento das infecções por coronavírus.



"Faltam 14 dias para o Natal. E temos que fazer todo o possível para evitar outro crescimento exponencial [de infecções]", disse Merkel durante seu discurso no Parlamento alemão, informa a RT.

Ela acrescentou que isso significa reduzir todos os contatos sociais não essenciais. “E por mais difícil que seja, e sei o quanto fica para trás quando se montam barracas de vinho quente, quando se montam padarias de waffles, [isso] não é compatível” com as recomendações das autoridades sanitárias, lamentou o chanceler.

A Alemanha está lutando para lidar com o coronavírus. O Instituto Robert Koch, maior autoridade sanitária em doenças públicas, registrou 590 mortes por covid-19 na quarta-feira, um número recorde de mortes diárias no país, que traz o total desde o início da pandemia para 19.932, com mais de 1, 2 milhões de infecções.

"Eu realmente sinto muito, do fundo do meu coração. Mas se o preço que pagamos é 590 mortes por dia, então isso é inaceitável", enfatizou Merkel, visivelmente emocionada.

A chanceler enfatizou que apóia o conselho da Academia Nacional de Ciências da Alemanha, que recomendou na terça-feira a introdução de um "bloqueio estrito" de duas fases a partir de 14 de dezembro, com todas as lojas não essenciais fechadas. A agência também recomendou o prolongamento das férias escolares de Natal.

"Se tivermos muitos contatos agora, antes do Natal, e depois descobrir que foi o último Natal com os avós, teremos perdido algo e não devemos fazer isso", disse Merkel. "O que será dito em retrospectiva sobre um evento do século, se não pudéssemos [agir]?"

Merkel também alertou que o lançamento iminente de vacinas de vírus não é uma solução rápida para a pandemia: "Devemos abordar as coisas de forma muito realista aqui. No primeiro trimestre de 2021 ainda não seremos capazes de fornecer vacinas suficientes para ver uma mudança significativa, alertou.

O conhecimento liberta. Saiba mais