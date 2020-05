O primeiro petroleiro iraniano que transporta combustível para Caracas entra em águas territoriais da Venezuela

O navio iraniano Fortune, escoltado por navios e aviões das forças armadas venezuelanas, entra nas águas territoriais do país sul-americano, depois que os Estados Unidos ameaçaram usar a força militar para deter a embarcação persa edit

247 - Depois de contornar as ameaças de agressão provenientes dos Estados Unidos, o primeiro petroleiro iraniano que transporta combustível para Caracas entrou neste sábado (23) nas águas territoriais da Venezuela, informou o ministro do Poder Popular do Petróleo e vice-presidente de Economia da Venezuela, Tareck El Aissami.

"Os navios da irmã República Islâmica do Irã já estão em nossa zona econômica exclusiva", escreveu El Aissami.

O navio-tanque Fortune foi escoltado por barcos, helicópteros e aviões das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB), informa Russia Today.

Os outros quatro petroleiros - Fore, Petúnia, Faxon e Clavel - devem chegar às costas do país sul-americano nos próximos dias. Os cinco navios transportam um total de 1,53 milhão de barris de combustíveis para a Venezuela.

"Hoje, mais do que nunca, os laços de amizade e irmandade entre o Irã e a Venezuela são fortes e profundos. O primeiro navio-tanque chegou. Obrigado à FANB por acompanhá-lo", afirmou a embaixada iraniana na Venezuela.

"Em nome de Nicolás Maduro e de toda a Venezuela, saudamos e recebemos os navios da República Islâmica do Irã", declarou Tareck El Aissami, acrescentando que "essa cooperação energética visa um desenvolvimento abrangente em benefício de dos povos dos dois países".

A Venezuela tem problemas com o fornecimento de gasolina devido a "medidas coercitivas unilaterais" e medidas unilaterais aplicadas pelos EUA, informou o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, na semana passada.

Na última quarta-feira, o representante de Caracas na ONU, Samuel Moncada, denunciou ao Conselho de Segurança que qualquer ataque aos navios "constituiria uma verdadeira agressão armada", não apenas contra Teerã, mas também contra a Venezuela.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.