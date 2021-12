O princípio de que no mundo só existe uma China corresponde à aspiração comum dos povos

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Após o rompimento das “relações diplomáticas” com Taiwan, a Nicarágua anunciou nesta sexta-feira (10) a restauração das relações diplomáticas com a China. Até o momento, 181 países mantêm laços diplomáticos com a nação oriental. Os fatos demonstram que o princípio de “Uma só China” é um consenso geral da comunidade internacional.

Nos últimos anos, os países que estabeleceram “relações diplomáticas” com Taiwan optaram, um após o outro, por cortá-las e estabelecer ou restabelecer os laços diplomáticos com a República Popular da China. Essas nações fizeram um julgamento correto sobre a conjuntura do mundo moderno e uma escolha certa de acordo com seus interesses nacionais e as aspirações do povo, posicionando-se no lado correto da história.

A Nicarágua restabeleceu as relações diplomáticas com a China imcondicionalmente e comprometeu-se a cortar todos os laços e intercâmbios oficiais com Taiwan, o que demonstra que o princípio de “Uma só China” corresponde à vontade dos povos e não pode ser desafiado. Trata-se também de uma forte resposta ao conluio entre os Estados Unidos e Taiwan.

Com efeito, o mundo entende claramente que, com a adoção da “diplomacia do dinheiro”, as autoridades de Taiwan não estão auxiliando países e regiões a se desenvolverem de forma sincera, mas sim tentando alcançar o objetivo hediondo de se separar da China. Segundo fontes, a ilha já decidiu parar com todas as cooperações e auxílios à Nicarágua e retirar seu grupo técnico, o que expõe a essência da sua “diplomacia do dinheiro”.

Na segunda-feira (6), o primeiro-ministro das Ilhas Salomão, Manasseh Sogavare, repreendeu os “agentes de Taiwan” no Parlamento por tentarem abalar a estabilidade do governo. Esse acontecimento mostra que a manobra política das autoridades de Taiwan é repudiada pelo mundo.

A China persiste na equidade entre países independentemente de seu tamanho, respeita o direito dos povos de todas as nações de escolher o seu próprio caminho de desenvolvimento e apoia o desenvolvimento econômico e a melhora do bem-estar de todos. Neste momento, as relações entre a China e os países da América Latina e do Caribe estão progredindo rapidamente. Após a restauração dos laços diplomáticas, a China e a Nicarágua cooperarão em diferentes áreas com base no respeito mútuo, equidade e benefícios recíprocos. As poucas nações que ainda mantêm “relações diplomáticas” com Taiwan precisam abandonar esta decisão tenebrosa e passar para o lado claro, bem como fazer uma escolha correta que se adeque à tendência geral e à vontade dos povos.

A reunificação da China é uma tendência histórica imparável e Taiwan não é uma moeda de troca de alguns políticos estadunidenses. Ninguém deve subestimar a determinação resoluta, vontade firme e capacidade forte do povo chinês na defesa de sua soberania nacional e integridade territorial. Caso continuem a se apoiar nos Estados Unidos e a buscar a independência, as autoridades de Taiwan, sem dúvida nenhuma, enfrentarão fracassos ainda maiores!

