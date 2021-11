“O PT erra ao apoiar Daniel Ortega”, diz Cynara Menezes

Apoie o 247

247 - A jornalista Cynara Menezes, em entrevista à TV 247, comentou a nota divulgada pela secretaria internacional do PT que louvava o processo eleitoral na Nicarágua, que reelegeu Daniel Ortega, após prisões de opositores. O documento foi desautorizado pela presidente nacional, deputada Gleisi Hoffmann (PR). Segundo ela, por não ter passado pela direção da legenda.

No texto, de responsabilidade do secretário internacional Romênio Pereira, dizia-se que o “Partido dos Trabalhadores (PT) saúda as eleições nicaraguenses (...), uma grande manifestação popular e democrática deste país irmão”. As eleições não são reconhecidas pela administração Joe Biden, que propôs novas sanções contra o governo Ortega. O texto acabou saindo do site e das redes sociais do partido.

Na opinião de Cynara, existem limites para quem o PT deve apoiar. “‘Ninguém Larga a Mão de Ninguém’ tem limites. Tem algumas mãos que a gente tem que largar. Daniel Ortega e a mulher dele, vice-presidente Rosario Murillo, são donos da Nicarágua. A gente não tem como concordar com um negócio desses. A família deles controla todos os meios de comunicação da Nicarágua”, disse.

“Desculpa, mas eu não sou de esquerda para apoiar a monarquia. Eu tenho que apoiar a dinastia de Daniel Ortega e sua mulher porque é contra os Estados Unidos? Quer dizer que se surgir um monstro eu tenho que apoiar porque é contra os Estados Unidos? Se o Bolsonaro se voltar contra os Estados Unidos eu vou apoiar o Bolsonaro?”, completou.

