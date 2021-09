O que você precisa saber sobre as eleições na Alemanha, que acontecem neste domingo (26)

Votação define sucessor da chanceler Angela Merkel, que não concorre após 16 anos na liderança do país. Pesquisas indicam que novo governo poderá ser de esquerda edit

Deutsche Welle - No dia 26 de setembro os eleitores vão às urnas na Alemanha para escolher o 20° Bundestag (parlamento) do pós-Guerra. Muitos se registraram para receber as cédulas em suas casas, podendo votar por correio antecipadamente, a exemplo da própria chanceler federal alemã, Angela Merkel.

A chefe de governo, que se despede da política após 16 anos no cargo, optou desta vez por essa cômoda modalidade de votação, como disse o porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert, sem querer dizer o motivo pelo qual ela preferiu não ir pessoalmente à sua zona eleitoral. "O voto por correio é uma possibilidade disponível a todo eleitor alemão e para a qual ele não precisa dar nenhuma justificativa", ressaltou.

Como Merkel, milhões de cidadãos votaram pelo correio nesta eleição. Espera-se que cerca de metade dos eleitores aptos a votar escolha essa forma de votação, especialmente por causa da pandemia. Caso a previsão seja confirmada, pode ser um novo recorde. Nas eleições parlamentares de 2017, 28,6% dos votos chegaram por carta.

