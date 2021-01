O trabalho infantil aumentou no mundo devido à Covid-19, diz OIT

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) informou nesta sexta-feira (15) que a pandemia de Covid-19 aumentou o trabalho infantil e instou os governos a tomarem medidas para reverter essa situação edit

247 - Em nota divulgada nesta sexta-feira (15), a Organização Internacional do Trabalho (OIT) informou que durante a pandemia de covid o trabalho infantil aumentou.

A agência apontou que nos últimos 20 anos quase 100 milhões de crianças deixaram de fazer trabalho infantil, já que o número de casos registrados caiu de 246 milhões em 2000 para 152 milhões em 2016.

Segundo a OIT, os avanços são desiguais nas regiões do planeta, já que quase metade dos casos de trabalho infantil são registrados na África (72 milhões), seguida da Ásia e do Pacífico (62 milhões).

Setenta por cento das crianças que trabalham o fazem no setor agrícola, principalmente em atividades de subsistência ou comercial, ou na criação de gado, e cerca de metade realiza trabalhos considerados perigosos ou em situação de risco para a saúde.

A OIT destaca que a crise provocada pela covid-19 trouxe consigo maior pobreza para as pessoas que já se encontravam em condições de vulnerabilidade e pode reverter anos de progresso na luta contra o trabalho infantil.

A situação se agravou com o fechamento de escolas, de modo que milhões de crianças trabalham para contribuir com a renda familiar e ficam vulneráveis ​​à exploração, acrescenta o texto.

No dia 21 de janeiro, será realizado o evento virtual de inauguração do Ano Internacional pela Erradicação do Trabalho Infantil, aprovado em 2019 pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

Um de seus principais objetivos é instar os governos a tomarem as medidas necessárias para atingir a Meta 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Exorta os Estados membros a tomar medidas eficazes de curto prazo para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas.

Além disso, garantir a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, em particular o recrutamento de crianças-soldados, informa a Prensa Latina.

