edit

Rádio Internacional da China - Às vésperas da 75ª Assembleia Mundial da Saúde, os políticos americanos repetiram a estratégia de "apoiar a participação de Taiwan na reunião". Recentemente, o presidente dos Estados Unidos assinou projeto de lei exigindo que o secretário de Estado norte-americano auxilie Taiwan a recuperar seu status de observador da OMS para "fazer parte da Assembleia Mundial da Saúde".

Essa interferência grosseira nos assuntos internos da China viola seriamente o princípio de uma só China, os três Comunicados Conjuntos China-EUA, o direito internacional e as normas básicas que regem as relações internacionais.

A OMS é um organismo especializado das Nações Unidas ao qual só podem aderir os Estados soberanos. De acordo com as resoluções relevantes da Assembleia Geral das Nações Unidas e da Assembleia Mundial da Saúde, a participação de Taiwan nas atividades da organização deve ser tratada de acordo com o princípio de uma só China.

