O vírus pode ser controlado', diz diretor da OMS após queda global de novos casos

Redução de novos casos da covid-19 no mundo é um indício de que é possível controlar o vírus e suas mutações, disse nesta segunda-feira (1º) o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Sputnik - A Organização Mundial da Saúde registra até o momento 102.399.513 casos do coronavírus e 2.217.005 mortes. No dia 10 de janeiro, foram contabilizados 833.105 novos casos, enquanto no dia 31 houve registro de 501.996 novos contágios.

"Pela terceira semana consecutiva, o número de novos casos da covid-19 relatados globalmente caiu", disse em coletiva de imprensa o diretor da OMS sobre informe atualizado ao fim da semana passada.

Tedros frisou que "ainda existem muitos países com números crescentes de casos, mas, a nível global, essa é uma notícia encorajadora".

Segundo o diretor da OMS, isso significa que o "vírus pode ser controlado, mesmo com as novas variantes em circulação".

"E isso mostra que, se continuarmos mantendo as mesmas medidas comprovadas de saúde pública, podemos prevenir infecções e salvar vidas", acrescentou.

Após queda em 2020, casos subiram

Por outro lado, Tedros ressaltou que, no ano passado, o número de casos globais chegou a cair na maioria dos países, mas os governos abriram a economia cedo demais e os indivíduos baixaram a guarda para o vírus, o que, segundo ele, fez a covid-19 voltar com força.

O diretor da OMS disse ainda que, "à medida que as vacinas são lançadas, é vital que todos nós continuemos a tomar as precauções para nos mantermos seguros".

O país com o maior número de casos da covid-19 são os Estados Unidos, seguidos pela Índia e Brasil, que apresenta aumento de contágios e mortes. Em relação aos óbitos, os EUA também lideram o ranking, seguidos por Brasil, México e Índia, de acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins.

