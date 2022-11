O yuan é o novo dólar na Rússia

Apoie o 247

ICL

MOSCOU/XANGAI, 29 de novembro (Reuters) - O empresário chinês Wang Min está animado com a adoção do yuan pela Rússia. Sua empresa de luzes LED pode precificar contratos para clientes russos em yuan, em vez de dólares ou euros, e eles podem pagá-lo em yuan. É "ganha-ganha", diz ele.



Os planos de Wang foram transformados pelo conflito na Ucrânia e as subsequentes sanções ocidentais a Moscou, que excluíram os bancos russos e muitas de suas empresas dos sistemas de pagamento em dólar e euro.



Seu negócio de fabricação sob contrato com a Rússia foi pequeno no passado, mas agora ele está se preparando para investir em armazenamento lá.



"Esperamos que no próximo ano as vendas na Rússia possam representar 10-15% de nossas vendas totais", disse o empresário da província costeira de Guangdong, no sul da China, cuja receita anual de cerca de US$ 20 milhões vem principalmente da África e da América do Sul.



Wang está tentando capitalizar com uma rápida "yuanização" da economia da Rússia este ano, enquanto o país sancionado busca segurança financeira da potência asiática China. Ele vê uma situação vantajosa para os exportadores chineses, reduzindo seus riscos cambiais e tornando o pagamento mais conveniente para os compradores russos.



Enquanto o yuan, ou renminbi, vem fazendo incursões graduais na Rússia há anos, o rastejamento se transformou em uma corrida rápida nos últimos nove meses, à medida que a moeda invadiu os mercados e os fluxos comerciais do país, de acordo com uma análise da Reuters de dados e entrevistas com 10 players de negócios e finanças.



A mudança financeira da Rússia para o leste pode impulsionar o comércio transfronteiriço, apresentar um crescente contrapeso econômico ao dólar e limitar os esforços ocidentais para pressionar Moscou por meios econômicos.

O total de transações no par yuan-rublo na Bolsa de Moscou disparou para uma média de quase 9 bilhões de yuans (US$ 1,25 bilhão) por dia no mês passado, mostraram dados da bolsa analisados ​​pela Reuters. Anteriormente, eles raramente excediam 1 bilhão de yuans em uma semana inteira.



"O que aconteceu foi que de repente se tornou muito arriscado e caro manter as moedas tradicionais - dólar, euro, libras esterlinas", disse Andrei Akopian, diretor-gerente da empresa de investimentos Caderus Capital, com sede em Moscou, citando o perigo potencial de um banco que mantém depósitos em moeda estrangeira ser sancionado.



"Todo mundo foi motivado e até mesmo empurrado para o rublo ou outras moedas, incluindo, e antes de tudo, o renminbi."



De fato, o comércio de yuans e rublos totalizou 185 bilhões de yuans em outubro, mais de 80 vezes o nível registrado em fevereiro, quando a Rússia lançou o que chama de "operação militar especial" na Ucrânia perto do final do mês, segundo dados da bolsa.



A onda de juros fez com que a participação do yuan no mercado de câmbio saltasse para 40-45%, de menos de 1% no início do ano, disse Dmitry Piskulov, chefe de projetos internacionais do departamento de mercado de câmbio da Bolsa de Moscou.



Em comparação, o par dólar/rublo, que comandou mais de 80% dos volumes negociados no mercado russo em janeiro, viu sua participação cair para cerca de 40% em outubro, segundo dados da bolsa e do banco central.



O Tesouro dos EUA se recusou a comentar sobre a crescente presença do yuan na Rússia.

GIGANTES RUSSOS QUEREM YUAN

Os fluxos internacionais de dinheiro refletem uma tendência semelhante.



Até abril, a Rússia nem estava na lista dos 15 principais países que usam o yuan fora da China continental, em termos de valor dos fluxos de entrada e saída, de acordo com dados do sistema de rede financeira global SWIFT.



Desde então, saltou para a quarta posição, ficando atrás apenas de Hong Kong, do ex-governante colonial da cidade, Grã-Bretanha e Cingapura.



Para colocar isso em um contexto global, porém, o dólar e o euro ainda são de longe as moedas dominantes, representando mais de 42% e 35% dos fluxos, respectivamente, em setembro deste ano. O yuan subiu para quase 2,5% de menos de 2% dois anos antes.

O otimismo empresarial de Wang é repetido por Shen Muhui, que dirige um grupo comercial para pequenos exportadores para a Rússia, na província vizinha de Fujian. Ele disse que cada vez mais compradores russos estão abrindo contas em yuan e efetuando transações diretamente na moeda chinesa, o que ele disse ser uma grande vantagem.



"O conflito Rússia-Ucrânia trouxe oportunidades para os empresários chineses", disse Shen, acrescentando que sua associação recebeu muitas consultas de empresas chinesas interessadas em fazer negócios na Rússia.



Não são apenas as empresas chinesas, ou pequenas empresas, que se juntam ao trem do yuan.



Sete gigantes corporativos russos, incluindo Rusal, Rosneft e Polyus, levantaram um total de 42 bilhões de yuans em títulos no mercado russo, de acordo com cálculos da Reuters, e a lista pode crescer com o credor número 1, Sberbank (SBER.MM), e a empresa de petróleo Gazpromneft dizendo que também estão considerando a dívida em renminbi.



A produtora de alumínio Rusal, que compra matérias-primas da China e depois vende uma grande parte de seus produtos acabados lá, disse à Reuters que aumentou a parcela de yuans usada nessas compras e vendas este ano e que a parcela continuará a subir, embora tenha se recusado a fornecer uma análise detalhada.

XI E PUTIN: 'SEM LIMITES'



Embora o presidente Vladimir Putin há muito busque reduzir a dependência da Rússia do dólar, a geopolítica turbinou essa tendência em 2022.



A China, segunda maior economia do mundo, é a maior potência global a não aderir às sanções econômicas contra a Rússia. De fato, Putin e o presidente chinês Xi Jinping selaram uma parceria "sem limites" em fevereiro, semanas antes de Moscou lançar o que descreve como uma "operação militar especial" na Ucrânia.



O yuan representou cerca de 19% dos acordos comerciais da Rússia com a China em 2021, contra a participação de 49% do dólar, disse Andrey Melnikov, vice-diretor do departamento de cooperação internacional do banco central russo, em setembro.

Embora os números de 2022 ainda não tenham sido publicados, a moeda chinesa está ganhando terreno, de acordo com Melnikov, que disse em uma conferência que a demanda por liquidez do yuan aumentou acentuadamente devido ao acesso reduzido aos métodos de pagamento tradicionais e ao congelamento de ouro no exterior e de reservas cambiais.



O banco central se recusou a comentar para este artigo.



A governadora do banco, Elvira Nabiullina, está acompanhando o crescimento, dizendo aos legisladores neste mês que o influxo de yuan ilustra uma "transformação da composição monetária de nossa economia".



Os reguladores também estão cientes dos perigos potenciais, como uma disparidade entre um número crescente de contas correntes mantidas em yuan e depósitos da moeda, com empréstimos denominados em yuan apenas começando a se desenvolver.



O banco central disse que os credores devem procurar reduzir os riscos crescentes de yuanização de seus balanços - ou lacunas entre ativos e passivos em yuan - aumentando os pagamentos em yuan para importações, investindo em títulos denominados em yuan ou usando yuan em transações comerciais com outros países.



Os reguladores não planejam limitar o uso do yuan agora e podem encorajar os bancos a usar mais, relaxando os requisitos de provisionamento para a moeda enquanto os apertam para dólares e euros, disse Elizaveta Danilova, diretora do departamento de estabilidade financeira do banco central, em uma conferência este mês.

'ABUNDÂNCIA DE RENMINBI'

Akopian, da Caderus Capital, disse que algumas corretoras russas relataram que seus clientes estão mantendo uma parte cada vez maior de seus ativos em yuan.



As entradas levaram a uma ampla queda nas taxas de juros sobre os depósitos em yuan na Rússia. Eles variam de 0,01% a 2,45% para depósitos de um ano em yuan na Rússia, em comparação com 1,6% para depósitos de um ano no continente, de acordo com agregadores bancários russos e grandes bancos chineses.



"Você já pode abrir uma conta em renminbi na maioria dos bancos russos. As taxas de juros são muito baixas, porque há uma abundância de renminbi nos bolsos dos investidores", acrescentou Akopian. "É por isso que, assim que qualquer produto em renminbi chega ao mercado, ele se torna muito popular. Há uma grande demanda."

Alguns pequenos poupadores russos também estão embarcando, buscando se proteger contra a incerteza do rublo.



Andrey, um especialista em comunicações de Moscou que disse ter se mudado para Dubai em setembro para evitar ser convocado para lutar na Ucrânia, comprou yuans e dirhams online por meio de seu banco russo, como uma jogada de segurança antes de partir.



"Vejo isso como uma forma de salvar meus fundos de uma queda imprevisível no valor do rublo", disse o homen de 35 anos, que pediu para que seu sobrenome fosse omitido porque escapou da mobilização.



"Posso converter meus rublos nessas moedas alternativas, mas é mais como comprar uma ação ou um título."



(US$ 1 = 7,2074 yuan renminbi chinês)

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.