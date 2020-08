Obama dirá em convenção democrata que EUA sofre com os "piores impulsos descontrolados" de Trump

247 - Trechos do discurso que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fará na convenção do Partido Democrata, nesta quarta-feira (19), mostram que ele não vai poupar as críticas ao governo Donald Trump. De acordo com agências internacionais, Obama afirma que Trump "nunca" levou a presidência do país a sério e carece dos dotes necessários para desenvolver o trabalho.

"Eu esperava, pelo bem do país, que Donald Trump mostrasse algum interesse em levar o trabalho a sério... Mas ele nunca o fez", dirá Obama, segundo trechos de sua fala, divulgada pelos organizadores da convenção.

O ex-presidente democrata afirmará ainda que o país sofre os efeitos de ver seus "piores impulsos descontrolados", uma reputação internacional abalada e instituições democráticas ameaçadas como nunca.

Reforçando as críticas sobre "impulsos descontrolados", Trump não esperou seu antecessor oficialmente discursar e partiu para o ataque furioso.

Em declarações a jornalistas, ele disse que Obama foi um líder "terrível" e "ineficaz".

"Eu vejo o horror que ele nos deixou, a estupidez das transações que ele fez", disse Trump. "O presidente Obama não fez um bom trabalho. O presidente Obama e [seu vice], Joe Biden são a razão para eu estar aqui", disse.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.