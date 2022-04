Obama e Biden se reúnem na Casa Branca para divulgar Obamacare

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - O ex-presidente Barack Obama voltou à Casa Branca nesta terça-feira pela primeira vez desde que deixou o cargo em 2017 para divulgar os benefícios de sua lei de saúde e reforçar seu amigo e ex-parceiro de governo, o presidente Joe Biden.

Obama chegou à Sala Leste sob fortes aplausos da multidão reunida de membros do Congresso e funcionários do governo, e comentou sobre as mudanças que foram feitas na Casa Branca desde a última vez que ele esteve lá - notadamente a chegada de um felino.

"Tem um gato correndo por aí", ele disse rindo, "com o qual eu garanto que Bo e Sunny ficariam muito infelizes", referindo-se aos cães de sua família.

Obama se referiu brincando a Biden como "vice-presidente" antes de se corrigir, inspirando uma saudação de Biden, depois elogiou amplamente a Lei de Assistência Acessível, cuja passagem ele descreveu como um "ponto alto" de seu tempo no cargo.

"Se você pode obter cobertura de saúde para milhões de pessoas e melhor proteção, é, para citar um americano famoso, um grande... grande negócio", disse Obama para gargalhadas da multidão, referindo-se a um comentário de Biden escolhido por um microfone quente quando a lei foi assinada.

Biden, que hospedou Obama para o almoço, brincou que os dois homens não sabiam quem deveria sentar onde quando jantam, e elogiou Obama por sua liderança na lei de saúde.

“O Affordable Care Act foi chamado de muitas coisas, mas o Obamacare é o mais adequado”, disse Biden.

Embora Obama continue sendo uma figura popular, Biden enfrenta índices de aprovação pública moribundos, em parte graças à alta inflação e à persistente pandemia de COVID-19. Como resultado, os democratas correm o risco de perder o controle de pelo menos uma, se não de ambas, as câmaras do Congresso em novembro, o que interromperia a agenda legislativa de Biden.

Biden divulgou uma medida para corrigir um elemento da lei de saúde conhecido como "falha familiar" que deixou os familiares daqueles com acesso a planos de saúde fornecidos pelo empregador inelegíveis para certos subsídios, e ele assinou uma ordem executiva ordenando que agências federais fizessem todas as eles poderiam expandir a cobertura de saúde.

Antes de assinar e ao terminar seus comentários, ele brincou: "Barack, vou lembrá-lo: é um microfone quente".

O foco na saúde ajudou os democratas politicamente no passado. O Obamacare foi a principal realização legislativa do ex-presidente, e os republicanos tentaram repetidamente e falharam em revogá-lo.

"Mas o que o Affordable Care Act mostra é que se você for movido pela ideia central de que, juntos, podemos melhorar a vida desta geração e da próxima, e se você for persistente... de vidas", disse Obama.

Obama e Biden tornaram-se amigos durante o mandato de Obama, reunindo-se para almoçar semanalmente. Suas famílias se aproximaram e Obama falou no funeral do filho de Biden, Beau.

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que Obama e Biden tiveram uma conversa ampla e uma caminhada. "Eles foram dar uma olhada no Salão Oval e passear, e eu sei que eles gostaram de passar o tempo juntos", disse ela.

A Casa Branca disse que o ajuste proposto ao Affordable Care Act, apresentado em uma regra do Departamento do Tesouro e da Receita Federal que deve ser finalizada, economizaria centenas de dólares por mês para centenas de milhares de famílias.

Ele disse que a "falha familiar" afeta cerca de 5 milhões de pessoas e "tornou impossível para muitas famílias usar o crédito fiscal premium para comprar um plano de mercado acessível e de alta qualidade".

