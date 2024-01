Obama envia alerta eleitoral para Biden para aumentar chances contra Trump, diz mídia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - O ex-presidente dos EUA, Barack Obama (2009 a 2017), instou os conselheiros do atual líder Joe Biden a reforçarem seus esforços de reeleição em 2024 em meio à queda na classificação do presidente em exercício. Obama supostamente acredita que as chances de Biden serão melhoradas ao capacitar as pessoas na campanha para agirem sem a necessidade de buscar a aprovação da Casa Branca, de acordo com o The Washington Post.

Obama e Biden discutiram a campanha durante um almoço privado na Casa Branca nos últimos meses, informou a mídia no sábado (6), citando fontes familiarizadas com o assunto. O ex-presidente teria ficado "animado" ao falar sobre as eleições de 2024 e a perspectiva de uma vitória de Trump.

continua após o anúncio

Obama recordou o sucesso da sua campanha de 2012, quando os principais assessores assumiram o comando das operações de reeleição em todos os territórios do país, e criticou a abordagem de Biden de deixar os seus conselheiros na Casa Branca.

De acordo com fontes que falaram ao meio de comunicação sob condição de anonimato, Obama não se referiu a nada específico na estrutura da campanha, mas sugeriu que é necessário "agir agressivamente", já que Trump construiu uma liderança sólida entre os candidatos do seu partido antes das primárias republicanas, conforme indicam as pesquisas.

continua após o anúncio

Ele não recomendou que nenhum indivíduo específico fosse recrutado pela campanha, mas teria mencionado o seu estrategista sênior, David Plouffe, que liderou a corrida de Obama em 2008, como um exemplo de alguém que poderia ajudar.

No início deste ano, Obama alertou que Donald Trump poderia ser um desafio mais formidável do que muitos democratas imaginam. Ele não está apenas preocupado com os fracos números das pesquisas de Biden, mas também com a eficácia de sua estrutura de campanha pouco ortodoxa.A gestora de campanha de Biden, Julie Chavez Rodrigues, está baseada na sede da campanha em Wilmington, Delaware, enquanto os seus principais assessores – Anita Dunn, Jen O'Malley Dillon, Mike Donilon e Steve Ricchetti – trabalham na Casa Branca. Alguns democratas manifestaram preocupações de que a campanha possa não ser capaz de responder imediatamente aos rápidos desenvolvimentos.David Axelrod, um ex-conselheiro presidencial sênior, sugeriu que Biden devesse considerar desistir da corrida de 2024.

continua após o anúncio

As classificações de Biden atingiram um nível recorde no final de 2023, com apenas 38% dos eleitores aprovando o seu desempenho, de acordo com uma sondagem recente do The Washington Post. Os eleitores, incluindo a maioria dos democratas, estão particularmente preocupados com a idade de Biden, bem como com a forma com a qual ele lidou com a guerra Israel-Hamas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: