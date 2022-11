Apoie o 247

247 - “A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, está visitando as Filipinas, e um dos itinerários foi alvo de críticas da opinião pública americana. Ela planeja ir para Palawan na terça-feira, uma província insular que fica perto das ilhas Nansha da China e é chamada pela mídia dos EUA de "a linha de frente da disputa territorial das Filipinas com Pequim sobre o Mar da China Meridional". A viagem fará de Harris a autoridade americana de mais alto escalão a visitar a ilha filipina. Ela também se encontrará com os membros da Guarda Costeira das Filipinas lá”, escreve o jornal Global Times em editorial .

No entanto, o objetivo da viagem de Harris obviamente não se limita a fortalecer as relações bilaterais entre os Estados Unidos e as Filipinas. Seu foco é mais atiçar as chamas da questão do Mar da China Meridional. Até a mídia dos EUA admitiu que a visita de Harris à província de Palawan como vice-presidente seria "altamente simbólica" e "transmitiria mensagens dos EUA à China". Alguns analistas americanos disseram que a medida pode "irritar" a China ou "causar uma frustração moderada em Pequim" e assim por diante. De fato, é possível que haja americanos que queiram ver tal efeito, mas não entendem nada sobre a China. Se você realmente quer nos perguntar o que achamos da visita de Harris, a resposta é: a viagem aumentará ainda mais a impressão de que os EUA costumam dizer uma coisa, mas fazem outra, e aumentar a determinação da China de se fortalecer. Estas são as nossas palavras francas.

Claro, não temos objeções ao envolvimento dos EUA com os países da região. Palawan é território das Filipinas, e as Filipinas têm o direito de receber qualquer visitante estrangeiro. O que queremos enfatizar é que quaisquer intercâmbios bilaterais não devem ocorrer às custas dos interesses de qualquer terceiro país, bem como da paz e estabilidade regional. O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., afirmou repetidamente que as relações de seu país com a China não devem ser definidas por questões marítimas. Diante desse cenário, a visita de Harris é mais como uma tentativa de colocar à força o estopim do conflito no Mar do Sul da China nas mãos das Filipinas. Para ser honesto, esse movimento não é tão gentil.

A questão do Mar da China Meridional sempre foi sensível para todos os lados e vulnerável a distúrbios externos. Washington criou problemas aqui nos últimos anos, tentando criar uma situação em que os países do Mar da China Meridional se unam para enfrentar a China. Mas sob os esforços conjuntos dos países da região, a água permaneceu geralmente estável, e a vontade e a capacidade da China de administrar as diferenças com outros países da região aumentaram. A relação China-Filipinas de cooperação estratégica abrangente fez progressos significativos em vários campos, e os dois lados chegaram a um consenso estratégico para realizar consultas amigáveis ​​e lidar adequadamente com diferenças e disputas em questões como o Mar da China Meridional. Ao participar da 77ª sessão da Assembleia Geral da ONU em Nova York em setembro, Marcos Jr também disse que as Filipinas pretendem renovar as negociações com a China sobre a exploração conjunta de petróleo e gás no Mar da China Meridional.

No entanto, Washington fez do Mar da China Meridional um de seus pontos de jogo estratégicos contra a China. Suas ações na região não visam a permitir a desescalada da situação. Em vez disso, visam a pressionar por uma escalada e encorajar os países da região a tomar ações provocativas contra a China. A natureza da visita de Harris a Palawan se enquadra nessa categoria. Se Washington leva a sério "evitar e prevenir mal-entendidos e percepções errôneas ou uma competição feroz de se transformar em confronto ou conflito", como disse o presidente Biden, então tais jogadas sujas devem ser interrompidas de uma vez por todas.

Muitos observadores acreditam que após o encontro entre os chefes de Estado, surgiu uma janela de oportunidade para que as relações China-EUA se estabilizassem. Quando Harris visitou as Filipinas, houve notícias de progresso nas trocas entre a China e os EUA em campos importantes como o militar, o econômico e comercial e o climático. A representante comercial dos EUA, Katherine Tai, se reuniu com o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, na última sexta-feira, a primeira vez que ela se reuniu com um alto funcionário chinês desde que assumiu o cargo. De acordo com Xie Zhenhua, enviado especial da China para mudanças climáticas, a China e os EUA tiveram conversas construtivas sobre o clima. O secretário de defesa dos EUA, Lloyd Austin, também divulgou informações repetidamente, na esperança de conduzir um diálogo de alto nível com os militares chineses para administrar e controlar a crise.

A China e os EUA estão retomando os diálogos de alto nível em vários campos e também esperamos um progresso substancial na estabilização das relações entre os dois países nos assuntos militares. Mas o mais importante é que os EUA precisam tomar ações críveis e realmente implementar os "Cinco Nãos" do presidente Biden, para promover a estabilização e o avanço dos laços bilaterais. Se Washington continuar a conter e reprimir a China em nome da "competição", ao mesmo tempo em que tenta usar a "concorrência administrativa" para pressionar a China a "engolir o sofrimento", é simplesmente impossível.

Em relação à complexidade das relações China-EUA, não apenas a China e os EUA, os países da Ásia-Pacífico e até mesmo o mundo inteiro precisam ter um entendimento completo e o arranjo político correspondente. Os países-alvo que foram "selecionados" pelos EUA devem manter a sobriedade para evitar cair em armadilhas.

