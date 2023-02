Objeto derrubado pelos EUA tinha estrutura octogonal e possível capacidade de vigilância, dizem autoridades

Apoie o 247

247 - O objeto não identificado abatido por um avião de caça dos EUA sobre o Lago Huron, perto da fronteira com o Canadá, tinha formato octogonal, disse o congressista de Michigan Jack Bergman à Fox News.



"Eles me informaram que um F-16 usando um míssil AIM-9 havia derrubado uma estrutura octogonal sobre o Lago Huron, a altitude era de cerca de 20.000 pés", disse o representante neste domingo (12).

>>> EUA abateram objeto voador não identificado sobre o Lago Huron, diz congressista

O Departamento de Defesa dos EUA confirmou que um objeto voador foi abatido sobre o Lago Huron após ordem do presidente Joe Biden, porque representava uma ameaça devido a potenciais capacidades de vigilância.



"Hoje às 14h42, sob a direção do presidente Biden e com base nas recomendações do secretário [de Defesa dos EUA] [Lloyd] Austin e da liderança militar, um F-16 disparou um AIM9x para abater com sucesso um objeto aéreo voando em aproximadamente 20.000 pés de altitude no espaço aéreo dos EUA sobre o Lago Huron, no estado de Michigan. Seu caminho e altitude levantaram preocupações, incluindo que poderia ser um perigo para a aviação civil", disse o Pentágono em um comunicado no domingo.

"Com base em sua trajetória de voo e dados, podemos conectar razoavelmente este objeto ao sinal de radar captado sobre Montana, que voou próximo a locais sensíveis do DOD. Não avaliamos que seja uma ameaça militar cinética a qualquer coisa no solo, mas avaliamos que era um risco de segurança de voo e uma ameaça devido às suas capacidades de vigilância em potencial. Nossa equipe agora trabalhará para recuperar o objeto em um esforço para aprender mais", disse o Pentágono. (Com Sputnik).

