Objeto voador não identificado é avistado na costa leste da China: país se prepara para abatê-lo

Departamento marítimo instou barcos de pesca a seguir as regras de segurança e também pediu aos pescadores que tirassem fotos do objeto caso ele caísse nas proximidades edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - Um objeto não identificado foi avistado neste domingo (12) sobrevoando as águas da província costeira de Shandong, no leste da China. As autoridades do país já se preparam para derrubá-lo, disse o departamento marítimo local.

"Um objeto voador não identificado foi avistado sobre as águas perto da cidade de Rizhao", disse a agência em uma mensagem enviada aos pescadores, conforme citado pela mídia chinesa.

O aviso acrescentava que as autoridades competentes estavam se preparando para derrubar o objeto. A esse respeito, o departamento marítimo instou os barcos de pesca a seguir as regras de segurança, informou a agência de notícias. A autoridade marítima também pediu aos pescadores que tirassem fotos do objeto caso ele caísse nas proximidades.

A agência não especificou o que era o objeto voador e se ele acabou mesmo sendo derrubado.

Os Estados Unidos e o Canadá derrubaram um total de três objetos aéreos de alta altitude em fevereiro, incluindo um que foi derrubado no sábado (11) sobre o território canadense de Yukon.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.